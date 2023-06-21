Сергей Нарышкин выбрал нового сопредседателя Российского исторического общества

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назначил нового сопредседателя организации. Им стал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
Назначение прошло в ходе общего собрания РИО. По словам Нарышкина, за полгода работы Могилевского на посту замминистра высшего образования и науки взаимодействие между организацией и министерством улучшилось.
«В этой связи я предлагаю и прошу поддержать мое предложение и избрать Константина Ильича сопредседателем Российского исторического общества», — отметил Нарышкин.
Глава РИО добавил, что инициативу уже одобрил министр высшего образования Валерий Фальков. Также Нарышкин назначил на пост председателя правления организации Руслана Гагкуева.