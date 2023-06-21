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Сергей Нарышкин выбрал нового сопредседателя Российского исторического общества

Общество
Сергей Нарышкин выбрал нового сопредседателя Российского исторического общества

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назначил нового сопредседателя организации. Им стал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Назначение прошло в ходе общего собрания РИО. По словам Нарышкина, за полгода работы Могилевского на посту замминистра высшего образования и науки взаимодействие между организацией и министерством улучшилось.

«В этой связи я предлагаю и прошу поддержать мое предложение и избрать Константина Ильича сопредседателем Российского исторического общества», — отметил Нарышкин.

Глава РИО добавил, что инициативу уже одобрил министр высшего образования Валерий Фальков. Также Нарышкин назначил на пост председателя правления организации Руслана Гагкуева.

#российское историческое общество #нарышкин #могилевский