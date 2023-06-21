Россия обвинила Великобританию в хищении чужого имущества за счет закона о компенсациях Украине

Власти Великобритании приняли законопроект, позволяющий сохранять санкции против Москвы до выплаты Россией «компенсации» Украине. Такое решение является хищением чужого имущества, говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне.
В дипломатическом представительстве считают, что конфликт на Украине стал поводом для Запада ввести противоправные односторонние санкции против России. Данные ограничения призваны подавить экономическое развитие РФ, а также сдержать ее в геополитическом плане.
«"Компенсация" легким движением руки превращается в конфискацию, а проще говоря — в хищение чужого имущества», — заявили в посольстве.
Власти Великобритании использовали специальную военную операцию России для «тотального наращивания давления "вширь и вглубь"». Принятый ими закон позволяет «перевести антироссийские санкции Лондона в бессрочный режим», резюмировали в дипмиссии.