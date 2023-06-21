Четыре автобуса сгорели на стоянке перевозчика во Владивостоке

Пожар уничтожил четыре автобуса на стоянке муниципального предприятия-перевозчика ВПОПАТ-1 во Владивостоке. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, огонь уже потушен, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.
Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы Владивостока 21 июня в 00:25 по московскому времени. Пожар наблюдался в автобусном парке, расположенном на улице Корнилова. Ликвидировать возгорание удалось 01:40 по московскому времени, пострадавших и погибших нет.
Участие в тушении пожара принимали девять спасателей и две единицы техники. Городская прокуратура начала проверку по факту произошедшего.