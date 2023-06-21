Регата в честь ЧВК «Вагнер» в Петербурге завершилась зрелищным салютом

Заплыв яхт под парусами ЧВК «Вагнер» в Петербурге завершился красочным салютом. Фотографии и видео зрелищного события появились в социальных сетях.
Регата в поддержку «оркестрантов« стартовала вечером 20 июня у берегов Крестовского острова. После этого яхты неспешно двинулись в сторону Финского залива под лучами закатного солнца.
Особо яркими кадрами с места событий поделились «Невские новости». СМИ запечатлело темные силуэты парусников на фоне неба, озаренного салютными огнями.
Отличительной чертой яхт стали паруса, украшенные изображением черепа, который является символикой ЧВК «Вагнер». На борту кораблей находился экипаж в черной одежде и закрывающих лицо масках аналогичного цвета.