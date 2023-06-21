США надеются, что Индия станет их главным стратегическим партнером в оборонной сфере

В частности, США хотели бы, чтобы Индия достигла такого статуса в ближайшие десятилетия. По словам представителя американского оборонного ведомства, сегодня оборонное партнерство Вашингтона и Нью-Дели переживает «период трансформаций». При этом Индия стремится стать более крупным игроком на международной арене.