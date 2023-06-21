США надеются, что Индия станет их главным стратегическим партнером в оборонной сфере

Администрация США рассчитывает, что Индия станет важнейшим стратегическим партнером страны в оборонной сфере. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник Пентагона.
В частности, США хотели бы, чтобы Индия достигла такого статуса в ближайшие десятилетия. По словам представителя американского оборонного ведомства, сегодня оборонное партнерство Вашингтона и Нью-Дели переживает «период трансформаций». При этом Индия стремится стать более крупным игроком на международной арене.
«Сейчас у нас есть рабочие группы практически везде — от киберпространства и критических технологий до безопасности на море, — и Индия играет в них ведущую роль вместе с США и партнерами-единомышленниками», — заявил чиновник Пентагона.
К ним относятся в том числе искусственный интеллект, беспилотные системы и квантовая физика. Представитель Пентагона добавил, что Индия также хочет играть более активную роль в Четырехстороннем диалоге по безопасности Quad.