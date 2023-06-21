Завод по изготовлению паллет загорелся в подмосковном Волоколамске

Пожар охватил завод по изготовлению деревянных паллет в подмосковном Волоколамске. Сигнал о происшествии поступил в оперативные службы 20 июня в 22:18, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла около трех тысяч квадратных метров. Позднее территория, охваченная огнем, увеличилась вдвое.
«В 22:18 поступило сообщение о возгорании на заводе по изготовлению паллет по адресу: город Волоколамск, улица Ямская, дом 37», — говорится в сообщении ведомства.
Информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило короткое замыкание. В МЧС уточнили, что огонь распространился на продукцию, лежавшую на улице.