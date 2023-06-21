Петербуржцы восхитились, как на закате яхты с символами ЧВК «Вагнер» проплыли в сторону Финского залива

В Сети петербуржцы активно делятся историями, как стали очевидцами необычной картины вечером 20 июня. На опубликованных кадрах можно заметить регату из десяти маленьких судов с парусами «цвета ночи» и символикой ЧВК «Вагнер». На борту яхт находились люди в черной одежде, а их лица скрывают маски.