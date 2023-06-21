Петербуржцы восхитились, как на закате яхты с символами ЧВК «Вагнер» проплыли в сторону Финского залива

Жители Санкт-Петербурга начали обсуждать снимки в соцсетях, где изображены яхты с черными парусами, плывущие на закате. На них отчетливо виден человеческий череп, взятый на мушку.
В Сети петербуржцы активно делятся историями, как стали очевидцами необычной картины вечером 20 июня. На опубликованных кадрах можно заметить регату из десяти маленьких судов с парусами «цвета ночи» и символикой ЧВК «Вагнер». На борту яхт находились люди в черной одежде, а их лица скрывают маски.
Предполагается, что «пиратская флотилия» держала курс на воды Финского залива. Пока неясно, с какой именно целью суда под знаменами «музыкантов» вышли в плавание, однако зрелище весьма впечатлило гостей и жителей Северной столицы.