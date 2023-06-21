Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе увеличилось до пяти

Пять человек погибли после взрыва на Тамбовском пороховом заводе. До этого сообщалось о четырех жертвах, но из пострадавших рабочих скончался в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Тамбовской области.
Взрыв на пороховом заводе произошел днем 20 июня. Как сообщали в МЧС, пожар охватил территорию площадью один квадратный метр.
Ликвидировать открытое горение удалось в 14:17 по местному времени. Губернатор региона Максим Егоров заявил, что вероятной причиной трагедии стал человеческий фактор, версия теракта не рассматривается. Остальные подробности произошедшего станут известны позднее.