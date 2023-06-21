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Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе увеличилось до пяти

Происшествия
Число погибших после взрыва на Тамбовском пороховом заводе увеличилось до пяти

Пять человек погибли после взрыва на Тамбовском пороховом заводе. До этого сообщалось о четырех жертвах, но из пострадавших рабочих скончался в больнице, передает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Тамбовской области.

Взрыв на пороховом заводе произошел днем 20 июня. Как сообщали в МЧС, пожар охватил территорию площадью один квадратный метр.

Ликвидировать открытое горение удалось в 14:17 по местному времени. Губернатор региона Максим Егоров заявил, что вероятной причиной трагедии стал человеческий фактор, версия теракта не рассматривается. Остальные подробности произошедшего станут известны позднее.

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