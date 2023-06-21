Заплыв черных яхт у Крестовского острова в Петербурге стал зрелищной акцией в поддержку ЧВК «Вагнер»

Акции в поддержку бойцов ЧВК «Вагнер» приобрели новую, уникальную форму. Так, в Санкт-Петербурге состоялась настоящая регата с участием яхт с «пиратскими парусами».
Как стало известно из публикаций в Сети, сторонники «оркестра» организовали заплыв. Десять черных яхт с парусами, украшенными эмблемой ЧВК «Вагнер», двигались от Крестовского острова до Дамбы морского канала.
Завершилось зрелищное событие не менее эффектным салютом, который оставил в восторге жителей и гостей Северной столицы.
Известно, что в настоящий момент ЧВК «Вагнер» продолжает активный набор добровольцев в свои ряды. Стационарные центры функционируют во многих городах России, а в Санкт-Петербурге работают сразу пять пунктов. Все они открыты на базе клубов единоборств — «Белые волки», «Корона», «Панчер», «Монарх» и Fight er pro.