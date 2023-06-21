Заплыв черных яхт у Крестовского острова в Петербурге стал зрелищной акцией в поддержку ЧВК «Вагнер»

Известно, что в настоящий момент ЧВК «Вагнер» продолжает активный набор добровольцев в свои ряды. Стационарные центры функционируют во многих городах России, а в Санкт-Петербурге работают сразу пять пунктов. Все они открыты на базе клубов единоборств — «Белые волки», «Корона», «Панчер», «Монарх» и Fight er pro.