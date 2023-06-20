С Новым Годом!

Петербуржцы поделились кадрами вереницы из десятка черных яхт у Крестовского острова

Общество
Петербуржцы поделились кадрами вереницы из десятка черных яхт у Крестовского острова

Фотографии вереницы неопознанных черных яхт, проплывающих у Крестовского острова, ранее распространились в Сети. Как рассказали очевидцы зрелищного события, на черных парусах красовался логотип ЧВК «Вагнер».

По предположениям граждан, вереница «пиратских» яхт двигалась в сторону Финского залива. Всего было замечено порядка десяти транспортных средств, на каждом из которых был соответствующий логотип.

«ЧВК "Вагнер" = справедливость», — гласит надпись на парусе.
Петербуржцы поделились кадрами вереницы из десятка черных яхт у Крестовского острова

В связи с этим жители предположили, что яхты могут принадлежать «оркестру». При этом к чему приурочена данная акция, по-прежнему остается загадкой.

#санкт-петербург #черные яхты #ЧВК Вагнер