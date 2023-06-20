Несколько яхт с неопознанными черными парусами заметили около Крестовского острова в Петербурге

Вереницу неопознанных яхт с «пиратскими» парусами заметили в Санкт-Петербурге. Соответствующие кадры пользователи распространили в социальных сетях.
По словам петербуржцев и гостей города, большое количество черных яхт с парусами было замечено недалеко от Крестовского острова 20 июня. Кому принадлежат данные корабли, точно установить не представляется возможным.
Очевидцы сообщают, что на яхтах находились десятки людей. Они все были облачены в черную одежду и носили маски. Пользователи Сети предположили, что загадочные яхты направлялись в сторону Финского залива. Другие подробности не сообщаются.