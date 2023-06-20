Очевидцы сообщили о пожаре в Новосаратовке Ленинградской области

Мощный пожар вспыхнул в деревне Новосаратовка в Ленинградской области. Соответствующие кадры, снятые очевидцами, публикует РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Что именно стало причиной пожара, на данный момент неизвестно. Информация о пострадавших или погибших также не уточняется.
На опубликованных кадрах можно заметить огромные клубы серого дыма. Огонь успел распространиться на припаркованные на территории объекта фуры. К месту происшествия уже выдвинулись сотрудники экстренных служб. Все подробности произошедшего выясняются.