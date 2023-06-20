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Гладков и Москалькова встретились с гражданами в белгородском пункте временного размещения

Общество
Гладков и Москалькова встретились с гражданами в белгородском пункте временного размещения

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетили пункт временного размещения, где находятся жители Шебекинского округа. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В ходе визита Гладков и Москалькова пообщались с гражданами. Как уточнил губернатор, среди самых часто задаваемых вопросов — единовременные выплаты и гуманитарная помощь. По его словам, каждый запрос власти региона обрабатывают максимально оперативно.

«Мы предприняли все меры по обеспечению людей самым необходимым: крышей над головой, регулярным питанием, медицинской помощью и предметами первой необходимости», — сообщил Гладков.

В ПВР продолжают работать «Поезда здоровья», в которых жители проходят медобследование, добавил он. Все пациенты получают необходимое лечение под чутким наблюдением врачей.

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