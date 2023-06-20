Гладков и Москалькова встретились с гражданами в белгородском пункте временного размещения

В ходе визита Гладков и Москалькова пообщались с гражданами. Как уточнил губернатор, среди самых часто задаваемых вопросов — единовременные выплаты и гуманитарная помощь. По его словам, каждый запрос власти региона обрабатывают максимально оперативно.