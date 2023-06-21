Ученые раскрыли пользу дневного сна для здоровья в старости

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Республики Уругвай выяснили, как дневной сон влияет на здоровье мозга, сообщает Тhe Guardian.
Чтобы определить связь привычного дневного сна с объемом мозга, его когнитивными способностями и другими аспектами здоровья, исследователи изучили ДНК почти 379 тыс. британцев в возрасте от 40 до 69 лет. Согласно результатам исследования, объем мозга людей, которые спят днем, в среднем больше на 15,8 см3. Это соответствует примерно 2,6 — 6,5 годам жизни.
«В соответствии с этими исследованиями мы обнаружили связь между привычным дневным сном и увеличением общего объема мозга, что может свидетельствовать о том, что регулярный дневной сон обеспечивает некоторую защиту от нейродегенерации за счет компенсации плохого сна», – отмечают исследователи.
Помимо объема мозга исследователи также обратили внимание на показатели когнитивных способностей. Так, у британцев, которые часто прибегают к дневному сну, лучше развита реакция и зрительная память. При этом, у участников, которые спят в дневное время, но при этом имеют проблемы со здоровьем (никотиновая зависимость, диабет или сердечно-сосудистые заболевания), была более медленная реакция, а также объем мозга был в среднем меньше по сравнению с теми, кто редко спал днем или вовсе этого не делал.
Доктор Виктория Гарфилд, соавтор исследования из Университетского колледжа Лондона прокомментировала результаты исследования:
«Возможно, короткий дневной сон <...> может помочь сохранить объем мозга, и это положительный момент для профилактики деменции».
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