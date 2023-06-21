Ученые раскрыли пользу дневного сна для здоровья в старости

Помимо объема мозга исследователи также обратили внимание на показатели когнитивных способностей. Так, у британцев, которые часто прибегают к дневному сну, лучше развита реакция и зрительная память. При этом, у участников, которые спят в дневное время, но при этом имеют проблемы со здоровьем (никотиновая зависимость, диабет или сердечно-сосудистые заболевания), была более медленная реакция, а также объем мозга был в среднем меньше по сравнению с теми, кто редко спал днем или вовсе этого не делал.