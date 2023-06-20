Сенатор Джабаров оценил идею США начать переговоры с плана Украины

Предложение США начать мирные переговоры с обсуждения плана Киева является неприемлемым. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
В плане Киева содержатся пункты, которые российская сторона воспринимает как «нереальные». Например, требование о «выводе войск с территории Украины к границам 1991 года». Слова сенатора передает «Лента.ру».
«Мне кажется это неприемлемым, потому что мы знаем все эти пункты», — заявил Джабаров.
Крым является частью России с 2014 года, напомнил политик. Добровольно к РФ присоединились и республики Донбасса, Запорожье и Херсонщина, поэтому о «выводе войск» речи идти не может.