«Спартак» объявил о назначении Малышева на пост генерального директора

Олег Малышев 20 июня сменил Евгения Мележикова на посту генерального директора «Спартака». Соответствующую информацию представила пресс-служба красно-белых на официальном сайте. В «Спартаке» поблагодарили Мележикова за годы работы в клубе и отметили, что Малышев ранее работал в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. С сегодняшнего дня он будет входить в совет директоров красно-белых.