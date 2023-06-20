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«Спартак» объявил о назначении Малышева на пост генерального директора

Спорт
«Спартак» объявил о назначении Малышева на пост генерального директора

Московский «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора клуба.

Олег Малышев 20 июня сменил Евгения Мележикова на посту генерального директора «Спартака». Соответствующую информацию представила пресс-служба красно-белых на официальном сайте. В «Спартаке» поблагодарили Мележикова за годы работы в клубе и отметили, что Малышев ранее работал в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. С сегодняшнего дня он будет входить в совет директоров красно-белых.

Новый сезон РПЛ стартует в июле. Расписание матчей «Спартака» станет известно в ближайшее время.

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