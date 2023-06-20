Береговая охрана США сообщила, что в батискафе «Титан» осталось воздуха на 40 часов

Воздуха в батискафе «Титан», который пропал в Атлантическом океане, осталось всего на 40 часов, сообщили в береговой охране США.
Поисковые работы на местности продолжаются. Однако положительных результатов до сих пор нет.
Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов ранее сообщил, что существует только один шанс, что затонувшее судно и пассажиров на нем удастся спасти. Для этого батискаф должен всплыть на поверхность самостоятельно. Это связано с тем, что подводный аппарат находится слишком глубоко, отметил эксперт.