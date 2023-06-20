Береговая охрана США сообщила, что в батискафе «Титан» осталось воздуха на 40 часов

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов ранее сообщил, что существует только один шанс, что затонувшее судно и пассажиров на нем удастся спасти. Для этого батискаф должен всплыть на поверхность самостоятельно. Это связано с тем, что подводный аппарат находится слишком глубоко, отметил эксперт.