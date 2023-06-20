Касаткина уступила Аванесян и завершила выступление на турнире в Берлине

Элина Аванесян в трех сетах обыграла 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину и пробилась во второй круг турнира в Берлине. Встреча, которая продолжалась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (9:7). За три сета Аванесян удалось реализовать шесть брейк-пойнтов из 14. Следующая соперница 81-й ракетки мира по турниру в Берлине определится позже..