Лавров анекдотом про СССР высмеял претензии НАТО к Китаю

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вспомнил анекдот про Советский Союз, говоря о претензиях НАТО к внешнеполитическому курсу Китая.
Во время встречи с главами МИД стран ОДКБ дипломат напомнил о словах генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, который сказал, что НАТО не может спокойно смотреть на приближение КНР к границам западного военного блока.
«Помните, в советское время говорили, что Советский Союз слишком близко расположился к военным базам Соединенных Штатов», — вспомнил Лавров старый анекдот.
Ранее сообщалось, что глава МИД России указал на одержимость Запада сохранением гегемонии, передает телеканал «360».