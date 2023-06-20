Минприроды Кубани опровергло сообщения о «провалившейся под землю» реке Белая

«Ушедшая под землю» река Белая на Кубани осталась в русле, сообщили в краевом министерстве природы.
Кадры из Белореченского района, на которых река Белая словно ушла под землю, взбудоражили местных жителей. На самом деле ничего страшного не произошло — в минприроды опубликовали видео, снятое с другого ракурса. На них видно, что река осталась в русле, там лишь образовался небольшой залом и глиняные пороги стали выше, пишет KP.RU.
Несколько лет назад подобное явление произошло в Новороссийске. Провалы случаются из-за подмывания гипсовых пород. Местные жители обычно всегда знают о таких опасных местах и реках.