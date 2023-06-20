Минприроды Кубани опровергло сообщения о «провалившейся под землю» реке Белая

Кадры из Белореченского района, на которых река Белая словно ушла под землю, взбудоражили местных жителей. На самом деле ничего страшного не произошло — в минприроды опубликовали видео, снятое с другого ракурса. На них видно, что река осталась в русле, там лишь образовался небольшой залом и глиняные пороги стали выше, пишет KP.RU.