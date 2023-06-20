Науседа: Литва не сможет создать новую мотопехотную дивизию из-за нехватки финансирования

Состояние бюджета Литвы не позволит развернуть новую мотопехотную дивизию, предназначенную для укрепления обороноспособности государства. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа.
Он отметил, что для этого Вильнюсу придется закупить военную технику и оружие, чтобы расширить инфраструктуру. Однако на эти цели может не хватить финансирования.
«Мы не сможем все это сделать при нынешнем финансировании», — отметил Науседа.
Отметим, что крупнейшей войсковой единицей ВС Литвы является бригада. В состав мотопехотной дивизии власти страны планируют включить танковый батальон. При этом у республики нет необходимой бронетехники.