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Денис Пушилин вручил «вагнеровцам» награды за освобождение Артемовска

Армия
Денис Пушилин вручил «вагнеровцам» награды за освобождение Артемовска

Врио главы ДНР Денис Пушилин провел церемонию награждения бойцов ЧВК «Вагнер» государственной наградой республики «За освобождение Артемовска».

«Высочайший дух, напор, сила, мощь, мужество, высокое владение тактикой и стратегией, слаженность действий и дисциплина в полной мере отражают подход «музыкантов» к освобождению Русской земли от нацистов. <…> Ребята вошли в историю Донбасса — вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию», — комментирует он данное событие.

Награду получили штурмовики, артиллеристы и танкисты, принявшие участие в освобождении города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особую признательность чиновник выразил «вагнеровцам» за спасение мирных жителей.

Операция по штурму города началась в августе 2022 года. Как неоднократно заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, основной целью ставилось нанесение максимально возможного урона украинским войскам.

Руководство Украины, пытаясь сдержать продвижение российских подразделений, постоянно бросало в бой новые формирования, так как город имел репутационное для него значение.

«Вы внесли очень серьезный вклад в освобождение Донецкой Народной Республики, исконно русской земли. И, безусловно, для нас Артемовск на каком-то этапе стал очень важной, необходимой точкой. Вы своими действиями показали силу и мощь русского оружия», — отметил Пушилин.

Об окончательном освобождении Артемовска Евгений Пригожин сообщил 20 мая.