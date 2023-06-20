«Нафталиновые дедушки идут каждый год получать ордена»: Пригожин о несправедливом распределении наград за боевые заслуги

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин раскритиковал несправедливое распределение орденов за боевые заслуги, комментируя позицию экспертов Владимира Орлова и Сергея Горбачева по поводу отсутствия у «музыкантов» госнаград за освобождение Артемовска.
Военные аналитики посчитали, что для официального признания своих заслуг «вагнеровцам» следует подписать контракты с Министерством обороны РФ. В ином случае, по их мнению, статус бойцов не даст им законно получить знаки отличия.
Создатель «оркестра» в свою очередь привел выдержки из российского закона о ветеранах боевых действий. В документе указано следующее: «Лица, заключившие контракты с организациями, содействующими выполнению задач СВО».
«Если ЧВК "Вагнер" не содействовала выполнению задач СВО, тогда дайте мне какой-то документ и официально мне об этом сообщите. И мы везде напишем: "ЧВК "Вагнер" не содействовала выполнению задач СВО". Тогда большой вопрос, кто содействовал. И второе, что касается наград. Те, кто совершают какие-то задачи, выполняют их, без разницы, они служащие Минобороны или нет, они получают награды. Тем более бойцы ЧВК "Вагнер" получают исключительно награды, которые получать может любой. Это ордена Мужества, медали "За отвагу". Никому не даются награды, которые специальные для военных. Для этого и есть наградная система России. И поэтому разглагольствовать не нужно, а аналитикам военным — им надо пойти в окопах, побыть сначала, а после этого сказки рассказывать. У нас вон нафталиновые дедушки каждый год идут в очередь, как по заказу получают ордена, медали за то, что они были преданы режиму. А бойцы, которые воюют, они должны первые получать эти награды, а затем все остальные», — публикует аудиосообщение Пригожина его пресс-служба.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что во вторник, 20 июня, врио главы ДНР Денис Пушилин впервые удостоил «музыкантов» медалями за взятие Артемовска. Пригожин выразил ему отдельную благодарность.
Напомним, что прошло больше месяца с момента установления «вагнеровцами» контроля над Артемовском. Пригожин оформил специальные списки для награждения бойцов. Однако основная часть «музыкантов» до сих пор так и не дождалась наград.