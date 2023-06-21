Хазин: Великобритания стремится максимально затянуть украинский конфликт

Стремление британского правительства принять закон, закрепляющий антироссийские санкции до момента выплаты «компенсаций» Киеву, говорит о желании Лондона максимально затянуть украинский конфликт. Такой вывод сделал экономист Михаил Хазин.
По его словам, нынешнее противостояние на Украине приобретает все больше черты внутреннего конфликта, которым пользуются западные страны.
«Из этого и нужно исходить – фактически речь идет о том, что люди в Лондоне любой ценой хотят поддержать этот гражданский конфликт. Это логика "разделяй и властвуй", они объявили нам цивилизационную войну», — сказал он.
Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания хотят нанести стратегическое поражение РФ и для этого превращают Украину в «черную дыру» Европы. Он добавил, что в этом процессе украинцы выступают в роли «пушечного мяса».