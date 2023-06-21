Хазин: Великобритания стремится максимально затянуть украинский конфликт

Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания хотят нанести стратегическое поражение РФ и для этого превращают Украину в «черную дыру» Европы. Он добавил, что в этом процессе украинцы выступают в роли «пушечного мяса».