Пригожин заявил, что отказался от награды за взятие Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о своем решении отказаться от государственной награды за освобождение Артемовска в Донецкой Народной Республике.
Отвечая на вопрос журналистов о госнаградах за успехи в зоне спецоперации, Пригожин подтвердил, что был удостоен звезды Героя России после освобождения Попасной.
«Действительно, 20 июня прошлого года состоялся указ за взятие Попасной. Эта звезда, я считаю, что она вручена была только благодаря героизму бойцов ЧВК "Вагнер" и тех бойцов, которые из состава Министерства обороны Вооруженных сил (РФ — Прим. ред.) поддерживали нас во время штурма Попасной. Я уже об этом говорил», — приводит аудиокомментарий бизнесмена его пресс-служба.
Пригожин также объяснил, почему вместе с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным отказался от государственных наград за недавнее освобождение Артемовска. По его словам, Родина их и так достаточно высоко отметила.