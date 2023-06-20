Сатановский исключил поставки израильских танков «Меркава» на Украину

Израиль не будет продавать свои законсервированные танки «Меркава Mk.2» и «Меркава Mk.3» европейским странам. Такой вывод сделал политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале.
По его словам, предполагалось, что своей техникой Иерусалим может заменить бронетехнику советского производства, стоящая на вооружении Хорватии и Кипра, которая по «привычной и отработанной» схеме Соединенных Штатов должна отправится в Польшу и на Украину.
«Что и кто обещал украинцам и полякам не скажем, но, судя по всему, скандал разразился изрядный, после чего в беседе министров обороны Израиля и Соединенных Штатов вопрос и был окончательно закрыт (по крайней мере, на текущий момент). Израиль в очередной раз подтвердил, что летальных систем вооружения на Украину поставлять не будет», — прокомментировал он.
Действия Израиля на международной арене, обратил внимание эксперт, во многом продиктованы конфликтом с Ираном, который «в любой момент» может перерасти в полноценную войну.
Сатановский указал на то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху находится в сложном внутреннем и международном положении. Ему не выгодно идти на конфликт с Россией из-за поставки военной техники на Украину.
«С учетом того, что у него с [российским лидером Владимиром – Прим. ред.] Путиным давнее знакомство и Москва к Биби никаких особых претензий по части демократичности его пребывания у власти и легитимности реформы судебной системы, которую он пытается провести, не предъявляет, чего ему с Россией из-за Украины отношения портить?» — заметил он.
Сатановский также заметил, что все модели израильского танка «Меркава» используют американские двигатели. Из-за этого любая продажа требует разрешения Вашингтона, который пока что остается категорически против их продажи.
«Уже не один раз пытались помянутые танки пристроить. И в Латинскую Америку их купить хотели, и в Сингапур. <…> Пока что на вторичный оружейный рынок за долгие годы поступило только два мостоукладчика на базе израильских танков. Ну, машины неплохие и во вполне приемлемом состоянии — пускай своего часа на складах подождут», — резюмировал политолог.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Россия сможет надавить на Израиль в случае поставок танков на Украину.