Даты проведения форума «Россия — Африка» сместили на 27-28 июля

Даты организации форума «Россия — Африка», который был запланирован в Санкт-Петербурге, были смещены на 27-28 июля 2023 года. Соответствующая информация появилась на официальном сайте данного мероприятия.
Сначала встречу намеревались провести 26-29 июля текущего года. Планировалось, что местом ее организации станет выставочный центр Северной столицы.
«"Экспофорум", Санкт-Петербург, 27-28 июля 2023 года», — указано на интернет-ресурсе.
Ранее стало известно, что больше половины африканских стран подтвердили свой приезд на предстоящий саммит. Подробнее об этом рассказал посол по особым поручениям российского МИД Олег Озеров.