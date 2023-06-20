Анна Заворотнюк пожаловалась поклонникам на отвалившиеся волосы

В этот раз посещение салона красоты не закончилось проблемами. Дочь знаменитой актрисы осталась довольна результатом. Напомним, что у Заворотнюк-младшей долгое время были комплексы во внешности. Она обратилась к стоматологу с просьбой подпилить зубы, после чего избавилась от переживаний.