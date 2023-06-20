Анна Заворотнюк пожаловалась поклонникам на отвалившиеся волосы

Блогер и дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна сообщила о результатах посещения парикмахера. Она вспомнила, как ее волосы отвалились после одного из окрашиваний.
Заворотнюк-младшая вернулась в Москву, где отправилась к привычному парикмахеру. Она напомнила, что после одного неприятного случая ходит только к проверенным специалистам. Так, из-за неудачного окрашивания блогеру пришлось в течение нескольких месяцев лечить волосы.
«Волосы отвалились под каре… После опыта с этим ужасным мастером, я больше никогда не делаю сложные окрашивания в непроверенных местах», – поделилась она в личном блоге.
В этот раз посещение салона красоты не закончилось проблемами. Дочь знаменитой актрисы осталась довольна результатом. Напомним, что у Заворотнюк-младшей долгое время были комплексы во внешности. Она обратилась к стоматологу с просьбой подпилить зубы, после чего избавилась от переживаний.
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