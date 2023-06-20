Global Times: США намерены использовать Индию для противодействию Китаю и России

Вашингтон намерен использовать Индию для противодействия Китаю и России, а также для усиления региональной напряженности и милитаризации государств. Об этом рассказали обозреватели Global Times.
Как пишет аналитик издания Ван Хэньи, США ожидают «трансформационного момента» в отношениях с Индией в ходе предстоящего визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон. Он напомнил, что советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан публично назвал это событие более значимым, чем недавний визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
Президент США Джо Байден считает углубление связей с Индией краеугольным камнем своих усилий по сдерживанию растущего влияния КНР. Его администрация надеется убедить Индию, поддерживающую тесные экономические и военные связи с Россией, приобрести американские военные беспилотники, указало издание.
«Тесное взаимодействие между Индией и США стало продолжением внешней политики обеих стран. Индия действительно в последние годы поддерживала тесное сотрудничество с Америкой — особенно в областях экономики, технологий и обороны», — заявил Global Times Цянь Фэн, директор департамента Института национальной стратегии при Университете Цинхуа.
Эксперты предполагают, что Вашингтон и Нью-Дели достигнут новых соглашений в сферах экономического и оборонного сотрудничества в ходе встречи двух лидеров, а также сделают шаги для дальнейшего углубления стратегического партнерства.
«Индия традиционно старалась поддерживать сбалансированные отношения с крупными державами, прежде всего — с Вашингтоном и Москвой, — сказал Цянь. — Но ее отношения с Россией столкнулись с проблемами после эскалации конфликта между РФ и Украиной».
Индия никогда публично не критиковала Россию с момента начала украинского кризиса. Однако последовательно призывала к «прекращению военных действий» обеими сторонами и настаивала на необходимости мирного решения конфликта. При этом, по данным мировых СМИ, она стала одним из крупнейших покупателей российской нефти за последний год.
«Это привело к противоречивым подходам в индийской политике. С одной стороны, Индия укрепила сотрудничество с США и Западом в области обороны и безопасности. С другой стороны, она твердо отказалась вступать в возглавляемую США структуру "НАТО+"», — указал Цянь.
Аналитики издания отметили — эти внешне противоречивые шаги предприняты в рамках стратегии внешней политики Индии. А также для максимизации ее положения среди крупных держав и реализации ее национальных интересов.
Также китайское издание подчеркнуло — госсекретарь Блинкен совершил свой визит в Пекин всего за несколько дней до прибытия Моди в Вашингтон.
«Как заявил по этому поводу Джейк Салливан, "США намерены управлять ситуацией, чтобы гарантировать, что две крупнейшие военные державы мира не скатятся к конфликту", — напомнило GT. — Несоответствие между заявленной позицией США и их реальными действиями, на деле объясняется просто. Ведь одним из ключевых направлений американо-индийского сотрудничества является "сдерживание" Китая, и оказание на него давления».
Будет ли такая схема успешной или нет, зависит не только от самих Соединенных Штатов, указало издание.
«Индия, как крупная региональная держава, отстаивающая свою стратегическую автономию, не желает быть пешкой в руках другой крупной державы. И, тем более, не хочет, чтобы ее национальные интересы в итоге оказались заложниками чужой политики», — заключило Global Times.
Напомним, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил в интервью The Wall Street Journal, что его страна не занимает нейтральную позицию в украинском конфликте, а выступает за мир и соблюдение международного права.
«Некоторые говорят, что мы нейтральны. Но мы не нейтральны, мы — на стороне мира. Все страны должны уважать международное право и суверенитет государств», — сообщил Моди накануне своего первого визита в США.
Он призвал решать споры с помощью «дипломатии и диалога, а не военных действий». По словам Моди, Нью-Дели будет поддерживать все реальные попытки покончить с конфликтом, и «гарантировать устойчивый мир и стабильность».