Global Times: США намерены использовать Индию для противодействию Китаю и России

Индия никогда публично не критиковала Россию с момента начала украинского кризиса. Однако последовательно призывала к «прекращению военных действий» обеими сторонами и настаивала на необходимости мирного решения конфликта. При этом, по данным мировых СМИ, она стала одним из крупнейших покупателей российской нефти за последний год.