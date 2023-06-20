Внучка покойного Вячеслава Зайцева высказалась о появлении нового наследника

Оказалось, Кривенко приводил девушек-моделей и просил Зайцева взять их на показы. Вскоре обман вскрылся и его с позором выгнали с работы, после чего о нем больше никто не слышал. Зайцева подчеркнула, что у этой истории есть множество свидетелей.