Внучка покойного Вячеслава Зайцева высказалась о появлении нового наследника

Внучка покойного модельера Вячеслава Зайцева Маруся высказалась о появлении нового наследника знаменитого кутюрье. Им стала модель Эдуард Кривенко.
Зайцев был в напряженных отношениях с сыном Егором. Однако вскоре объявился новый наследник. Кривенко утверждает, что модельер перед смертью все свое имущество завещал ему. В программе «Малахов» на телеканале «Россия-1» показали сообщение от внучки кутюрье Маруси, которая возмущена появлением парня.
«Он перестал общаться с дедушкой и принимать участие в его показах в 2014 году. Эдика поймали на мошенничестве, он продавал участие "моделям" в показах за 300 тысяч рублей», — сообщила Маруся.
Оказалось, Кривенко приводил девушек-моделей и просил Зайцева взять их на показы. Вскоре обман вскрылся и его с позором выгнали с работы, после чего о нем больше никто не слышал. Зайцева подчеркнула, что у этой истории есть множество свидетелей.