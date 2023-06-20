Член комиссии ООН Котари осудил двойные стандарты Запада по Украине

В рамках брифинга в Женеве ученый отметил, что западные государства должны выйти за рамки простых заявлений и осуждений. Странам необходимо приступить к конкретным действиям. Однако совершенно очевидно, что если поддерживающие торговые и военные связи с Израилем игроки не выйдут за эти рамки, то ситуация не поменяется.