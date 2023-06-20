Член комиссии ООН Котари осудил двойные стандарты Запада по Украине

Страны Запада придерживаются двойных стандартов в ситуации вокруг Украины, поскольку они проводят совершенно другую политику по отношению к конфликту с участием Израиля, заявил представитель Комиссии ООН по расследованию на оккупированной палестинской территории Милун Котари.
В рамках брифинга в Женеве ученый отметил, что западные государства должны выйти за рамки простых заявлений и осуждений. Странам необходимо приступить к конкретным действиям. Однако совершенно очевидно, что если поддерживающие торговые и военные связи с Израилем игроки не выйдут за эти рамки, то ситуация не поменяется.
«В этом контексте мы постоянно поднимаем этот вопрос о двойных стандартах в отношении Украины и Палестины», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН проведет заседание по украинскому вопросу 23 июня, передает телеканал «360».