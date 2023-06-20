В Сети высмеяли постановочное фото главы ГУР Украины Буданова после «выздоровления»

Обнародованные фотографии с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым, который чуть меньше месяца назад перестал появляться на публике из-за тяжелого ранения, не вызвали доверия у интернет-пользователей. Снимки, которые в больше степени похожи на фотошоп, породили множество подозрений по поводу их достоверности, а также шуток в Сети.
Кадры ранее опубликовала в Facebook✱ (признана экстремистской, деятельность соцсети в РФ запрещена) заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова. По всей видимости, дипломат решила, что фотография с Будановым, где он «жив и здоров», сможет опровергнуть все «домыслы».
«Не муляж, все участники встречи живы и здоровы», — гласит подпись Джапаровой под фото.
Примечательно, что на снимке присутствует посол Японии на Украине Кунинори Мацуда. Автор публикации не пояснила, в каких целях состоялась встреча главы ГУР с японским дипломатом. Как правило, между представителями внешнеполитических и разведывательных ведомств переговоры не проходят.
Политолог, глава «Клуба регионов» Сергей Старовойтов в своем Telegram-канале обратил внимание непосредственно на реакцию пользователей Сети и назвал ее «взрывом креатива».
Интернет-пользователи сравнивают положение тела, выражение лица и взгляд Буданова на фотографиях — по их словам, они одинаковы на обоих кадрах в публикации Джапаровой. Подборку наиболее «выдающихся» работ в Сети составил и журналист, автор Telegram-канала «Пул №3» Дмитрий Смирнов.
На фоне обсуждений фотографий, сам Буданов решил впервые выйти в прямой эфир украинского телевидения на канале «Рада». Он заявил, что воспринимает все слухи «с усмешкой», мол «фейки на то и есть фейки». Правда, в Сети все еще помнят «экстренное обращение» российского лидера Владимира Путина, которое было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.
В четверг, 15 июня, источник РИА Новости подтвердил, что начальник украинской разведки ранен. По словам инсайдера, Буданов находится в тяжелом состоянии в госпитале Берлина.
Чуть меньше месяца назад, 29 мая, в результате ракетных ударов в районе острова Рыбальский здание украинской разведывательной службы было уничтожено. Наряду с этим СМИ обратили внимание на отсутствие Буданова в информационном поле: последнее видео-сообщение с его непосредственным участием появилось в Telegram-канале незадолго до разрушения штаб-квартиры.
Собеседник РИА Новости в свою очередь рассказал, что Буданова достали из под завалов и доставили спецбортом в Германию через военную базу Жешув в Польше и авиабазу Рамштайн. Возможный маршрут удалось подтвердить посредством данных сервиса Flightaradar.
Все это время в Киеве опровергали новости о возможной гибели начальника ГУР, при этом сведения про ранение и местонахождение главы разведывательного ведомства не комментировали.
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