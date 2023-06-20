В Сети высмеяли постановочное фото главы ГУР Украины Буданова после «выздоровления»

Обнародованные фотографии с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым, который чуть меньше месяца назад перестал появляться на публике из-за тяжелого ранения, не вызвали доверия у интернет-пользователей. Снимки, которые в больше степени похожи на фотошоп, породили множество подозрений по поводу их достоверности, а также шуток в Сети.