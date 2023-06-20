«Охота на ведьм». Либеральные СМИ накинулись на жену губернатора Флориды перед выборами

Американские СМИ «атакуют» жену баллотирующегося в президенты республиканца Рона Десантиса, сообщает Fox News. Леволиберальные журналисты называют Кейси Десантис «Леди Макбет», «Мелания из Walmart» и другими прозвищами.
Жена губернатора Флориды начала фигурировать в СМИ до того, как ее муж официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Соединенных Штатов 2024 года. В мае издание Politico опубликовало материал под названием «Проблема Кейси Десантис: ее величайшее достояние и ее величайшая ответственность», в котором приводились неоднозначные цитаты бывших республиканцев, перешедших на сторону Демпартии.
В частности, один из сторонников экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун нелестно охарактеризовал жену губернатора, сравнив ее с леди Макбет (властолюбивая женщина из пьесы Уильяма Шекспира, которая подтолкнула мужа убить короля, чтобы стать занять трон).
Однако это не первый случай, когда Кейси Десантис сравнивали с Леди Макбет. Редактор левого издания Daily Beast Кэти Бейкер называла Кейси Десантис «Меланией из Walmart» за попытку повторить образ бывшей первой леди США Мелании Трамп (Walmart — популярная сеть недорогих гипермаркетов в США).
«У нас есть леди Макбет из солнечного штата [Флорида] в зеленом плаще и белых перчатках, со своим посредственным мужем и ее жаждой короны. Отреагирует ли Республиканская партия на то, что Десантис и его жена пытаются подражать Дональду и Мелании — вопрос открытый», – заявила Бейкер.
Также объектом внимания СМИ становились и личные взаимоотношения Кейси и Рона Десантисов, их союз газета Washington Post, к примеру, назвала «замкнутым браком»:
«Рон и Кейси всегда были двумя скрытными людьми, доверяющими друг другу. Но уровень известности и власти, которого они достигли в Таллахасси [столица Флориды], казалось, изолировал их, создавая дистанцию между Роном, Кейси и всеми остальными. Это замкнутая пара, которая не впускала других людей и превратила Таллахасси в остров собственной власти».
Борьба внутри Республиканской партии
При этом Рон Десантис является основным и самым сильным соперником Трампа на грядущих выборах. За первые сутки губернатор Флориды собрал на президентскую кампанию вдвое больше, чем Трамп, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на предвыборный штаб политика. Речь идет о сумме в 8,2 млн долларов за сутки, тогда как Дональд Трамп за то же время собрал лишь 4 млн долларов.
Также, по данным опроса компании маркетинговых исследований YouGov, в феврале 2023 года Десантис опережал Трампа в соцопросах: 45% против 41% соответственно, однако в апреле Трамп вышел вперед на 26 пунктов (Трамп — 57%, Десантис — 31%).
Не начавшаяся информационная война
Стремительно начавшаяся «охота на ведьм» в СМИ против жены сильного кандидата на пост президента США напоминает неудавшиеся попытки повлиять на ход выборов в 2020 году посредством распространения компрометирующих видео с участием сына Джо Байдена, полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.
Информационный шум, который нарастает в СМИ вокруг семьи Десантис, «нельзя назвать начавшейся информационной войной».
«С осени этого года будет постепенно нарастать избирательная кампания, но пока рановато для этого. Первые залпы американской избирательной кампании имеют место быть. Информационная составляющая всегда была, и она будет только усиливаться. С одной стороны, я не стал бы драматизировать, еще год впереди. Конечно, по сравнению с предыдущими годами, раскол в обществе гораздо сильнее, противостояние сильнее, популяризации имеют место быть», – отметил американист.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, что Демпартия США уже готова к поражению Байдена на выборах.