«Охота на ведьм». Либеральные СМИ накинулись на жену губернатора Флориды перед выборами

При этом Рон Десантис является основным и самым сильным соперником Трампа на грядущих выборах. За первые сутки губернатор Флориды собрал на президентскую кампанию вдвое больше, чем Трамп, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на предвыборный штаб политика. Речь идет о сумме в 8,2 млн долларов за сутки, тогда как Дональд Трамп за то же время собрал лишь 4 млн долларов.