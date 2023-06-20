Новозеландская сборная по футболу отказалась доигрывать матч из-за расистских оскорблений

Сборная Новой Зеландии отказалась заканчивать товарищеский матч с командой из Катаром из-за расистских оскорблений в адрес игрока команды. Об этом сообщили журналисты британского издания The Guardian.
По их данным, товарищеский матч проходил в Австрии. После первого тайма счет был 1:0 в пользу новозеландской команды. Однако после перерыва они отказались продолжать игру из-за расистских оскорблений в адрес защитника Майкла Бокселла.
«Майкл Бокселл подвергся расистским оскорблениям со стороны катарского игрока в первой половине игры. Судьи не предприняли никаких действий, поэтому команда решила не выходить на второй тайм», – говорится в их официальном заявлении.
По словам футбольного менеджера «Катара» Карлоса Кейруша, данный инцидент стал «новой главой в футболе». Он также подчеркнул, что международная федерация футбола ФИФА обратит внимание на произошедшее.
В свою очередь ассоциация профессиональных футболистов Новой Зеландии (NZPFA) заявила, что полностью поддерживает действия своих игроков.
«Мы высоко оцениваем и поддерживаем взвешенную реакцию наших игроков в этой сложной ситуации. <…> В нашем спорте нет места расизму», — прокомментировали они.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как Евросоюз и Великобритания планируют потратить деньги от продажи футбольного клуба «Челси», принадлежащий российскому предпринимателю Роману Абрамовичу.