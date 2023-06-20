«Никто не стесняется»: Пригожин высказался о распределении бюджета в фонде «Защитники Отечества»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о распределении бюджета в фонде «Защитники Отечества», который должен помогать участникам СВО.
Бюджет фонда «Защитники Отечества» составляет 1,3 млрд рублей, при этом в СМИ появилась информация, что большую часть государственных денег сотрудники планируют потратить на собственные зарплаты. На помощь участникам СВО выделят всего 3% средств. Редакция издания Live24 попросила Пригожина прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Создатель ЧВК «Вагнер» заявил, что нужно взять в руки калькулятор и посчитать. Участников спецоперации 600 тысяч, а зарплата у каждого 180 тысяч рублей, хотя это не так, потому что «им обещают горы, но дают копейки». В любом случае, констатировал Пригожин, это 108 млрд рублей каждый месяц только на одну зарплату.
Если добавить к этой сумме еще страховку по ранению или в случае гибели, то получается сумма в 180-200 млрд рублей. Он не увидел ничего странного, что на помощь участникам СВО в фонде заложено только 3%, а все остальное уходит на содержание бюрократического аппарата.
«Странно то, что хотя бы 3% отдают. Потому что сегодня вся Россия, вся страна занимается только одним – это содержанием бюрократического аппарата. И поэтому огромное количество людей находится в этом бюрократическом аппарате», — заявил Пригожин в аудиозаписи, опубликованной его пресс-службой.
Другое дело, что бюрократическая верхушка собирает на себя все российские деньги, поэтому глава «оркестра» сделал свои выводы и заявил, что с фондом все понятно. Остается только понять, почему никто не скрывает происходящее.
«Почему это все уходит в открытый доступ? Почему этого никто не стесняется? Почему разворовывается бюджет вообще без оглядки? Никто не пытается никаким образом что-то замаскировать», — добавил он.
По мнению создателя «оркестра», ответ простой — бюрократам наплевать, что думает народ, им важно только то, что получат они.
Ранее Пригожин прокомментировал обращение сотрудников ЧВК «Вагнер» в фонд «Защитники Отечества». Он отметил, что организация создавалась для помощи участникам спецоперации, которыми и являются «музыканты».