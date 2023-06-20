«Никто не стесняется»: Пригожин высказался о распределении бюджета в фонде «Защитники Отечества»

Создатель ЧВК «Вагнер» заявил, что нужно взять в руки калькулятор и посчитать. Участников спецоперации 600 тысяч, а зарплата у каждого 180 тысяч рублей, хотя это не так, потому что «им обещают горы, но дают копейки». В любом случае, констатировал Пригожин, это 108 млрд рублей каждый месяц только на одну зарплату.