Сегодня, 20 июня, парламентское движение «Сила народа» призвало посла США в Грузии Келли Дегнан прекратить финансирование местных радикальных организаций, «исповедующих либеральный фашизм».
Как считает политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили, эти призывы отражают точку зрения значительной части нынешних грузинских элит.
«Мы задаем вопрос послу: "Почему Вы никак не оставите в покое нашу страну? Почему вы финансируете антинациональные, антирелигиозные, агрессивные либерально-фашистские организации?"» — сказано в заявлении «Силы народа», лояльной грузинским властям.
В заявлении политики прямо указали на связь посла США и всей американской дипмиссии с такими организациями, как «Клуб Франклина», «Сирцхвилиа» («Стыдно»), «Гирча» («Шишка»), «Дроа» («Настало время) и другими, которые регулярно пытаются совершить в стране госпереворот. Также политики отметили, что Келли Дегнан «никогда не скрывала симпатий» к различным НПО.
В «Силе народа» надеются, что вскоре в Грузию прибудет новый посол США, который будет «больше учитывать настроения грузинского общества, интересы государства и прекратит финансировать либерально-фашистскую революцию».
Авторы заявления считают, что посольство США планирует направить усилия на «разжигание поляризации в обществе, и координировать действия радикальной оппозиции, направленные на смену правительства», чтобы открыть в Грузии второй фронт.
Как считает политолог, член совета Союза грузин России Игорь Гвритишвили, политики из небольшого парламентского движения попросту говорят вслух то, что не могут озвучить члены правящей партии Грузии.
«Стоит отметить, что движение "Сила народа" — не самое многочисленное и влиятельное в парламенте Грузии, да и официальных сторонников у него пока не так много. Призыв к послу США прекратить поддержку радикальных организаций — это фактическое продолжение ситуации вокруг скандального "Закона об иноагентах", который вызвал массовые митинги в Тбилиси в феврале 2023 года», — указал политолог.
Все в Грузии прекрасно знают, что местные радикальные движения финансируются при помощи американских и европейских грантов и программ, и отстаивают соответствующие ценности, отметил аналитик.
«При этом "Сила народа" — одно из движений в Грузии, которые выступают за улучшение отношений с Россией, его лидеры не раз об этом заявляли, а некоторые из них даже приезжали в Москву, вели какие-то переговоры в Госдуме РФ. Поэтому вполне естественно, что это движение призвало посла США перестать грубо вмешиваться в грузинскую политику и поддерживать радикальные организации», — указал Гвритишвили.
Он объяснил, что представители правящей партии Грузии, хотя и думают схожим образом, никогда не станут открыто декламировать подобные мысли, потому что такие выступления с их стороны могли бы окончательно испортить отношения Тбилиси, в первую очередь, с европейскими партнерами — а намерение вступить в Евросоюз закреплено в грузинской конституции.
Более того, как отметил Гвритишвили, сам факт того, что в Грузии все громче звучат голоса сторонников сотрудничества с Россией, никак не связан с деятельностью каких-либо российских структур.
«Скорее всего, это — отражение настроений в элитах, которые уже наглядно убедились, что бессмысленное противостояние с Россией не несет стране никаких позитивных результатов. [...] В стране помнят, какой режим действовал до "пятидневной войны" 2008 года, и искренне хотели бы, чтобы он был восстановлен», — заключил Игорь Гвритишвили.
Напомним, движение «Сила народа» образовали экс-депутаты правящей партии «Грузинская мечта», покинувшие ее в июне — Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Созар Субари.
Депутаты объяснили свой уход из партии необходимостью «рассказать обществу правду», которую не решаются озвучить ведущие политики. В своих выступлениях они регулярно критикуют западных чиновников и дипломатов, в том числе и посла США.