Политолог Гвритишвили: в Грузии все чаще выступают за восстановление отношений с РФ

Он объяснил, что представители правящей партии Грузии, хотя и думают схожим образом, никогда не станут открыто декламировать подобные мысли, потому что такие выступления с их стороны могли бы окончательно испортить отношения Тбилиси, в первую очередь, с европейскими партнерами — а намерение вступить в Евросоюз закреплено в грузинской конституции.