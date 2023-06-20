Украинская армия вот уже две недели пытается штурмовать укрепленные позиции ВС РФ на Запорожском направлении. В случае полного провала наступления ВСУ его последствия будут сравнимы с разгромом вермахта на Курской дуге летом 1943 года, полагает аналитик Стивен Брайен.
Он отметил в статье для Asia Times, что масштаб боевых действий в Запорожье и на Курской дуге несопоставим, в отличие от их значимости для киевского режима сейчас и для нацистских лидеров 80 лет назад.
«Любая решительная неудача на Украине наверняка остановит стремление НАТО к расширению…. Гитлер верно понял, что Курская битва проиграна: после нее он окончательно отказался от операции "Барбаросса"», — заявил обозреватель.
Такое же решение после поражения ВСУ будет вынужден принять и украинский лидер Владимир Зеленский, предположил эксперт Asia Times.
Ранее «Царьград» объяснил, с чем связаны планы украинской армии нанести ракетные удары по Крыму посредством британского и американского вооружения.