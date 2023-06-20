Российские ученые разработали новый двигатель для сельскохозяйственной техники

Трение между поршнем и цилиндром в данной конструкции сведено к минимуму, благодаря чему полезный ресурс работы механизма увеличивается примерно в два раза. Новый двигатель обладает меньшей материалоемкостью и удельной массой за счет уменьшенных габаритов. КПД полезного действия такого механизма будет выше на 3-5% благодаря снижению трения.