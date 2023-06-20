Российские ученые разработали новый двигатель для сельскохозяйственной техники

Ученые Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева разработали новый двигатель внутреннего сгорания с низкой себестоимостью и увеличенным ресурсом работы.
Как рассказали в пресс-службе академии, подобная конструкция не имеет аналогов среди современных моделей. Устройство позволит сделать полностью ненужным сервисное обслуживание и отказаться от использования смазочных материалов, передает сетевое издание «Питерские заметки».
Трение между поршнем и цилиндром в данной конструкции сведено к минимуму, благодаря чему полезный ресурс работы механизма увеличивается примерно в два раза. Новый двигатель обладает меньшей материалоемкостью и удельной массой за счет уменьшенных габаритов. КПД полезного действия такого механизма будет выше на 3-5% благодаря снижению трения.