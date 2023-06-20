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Океанолог Мухаметов назвал единственный вариант спасения пропавшего в Атлантическом океане батискафа

Общество
Океанолог Мухаметов назвал единственный вариант спасения пропавшего в Атлантическом океане батискафа

Существует только один шанс, что экипаж пропавшего на глубине более 3,5 километров в Атлантическом океане туристического батискафа будет спасен, заявил океанолог Сергей Мухаметов.

Исчезновение подводного аппарата, который должен был доставить туристов к месту гибели «Титаника», OceanGate Expeditions подтвердила 19 июня. В батискафе находятся пять человек, а связь с ними пропала в ночь на понедельник. Стоит отметить, что в лодке есть запас воздуха только на четверо суток. Преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Мухаметов навал единственный вариант, при котором экипаж удастся спасти.

Океанолог Мухаметов назвал единственный вариант спасения пропавшего в Атлантическом океане батискафа
«Оперативно прийти в этот район и погрузиться на другом батискафе — это нереально. Если они сами не всплывут, спасти их уже будет невозможно», — передает его слова РИА Новости.

Главной проблемой в сложившейся ситуации является глубина, на которую погрузился батискаф. Провести удачную спасательную операцию в таких условиях еще никому не удавалось, подчеркнул эксперт.

#батискаф #Атлантический океан #титаник