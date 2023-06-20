Океанолог Мухаметов назвал единственный вариант спасения пропавшего в Атлантическом океане батискафа

Исчезновение подводного аппарата, который должен был доставить туристов к месту гибели «Титаника», OceanGate Expeditions подтвердила 19 июня. В батискафе находятся пять человек, а связь с ними пропала в ночь на понедельник. Стоит отметить, что в лодке есть запас воздуха только на четверо суток. Преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Мухаметов навал единственный вариант, при котором экипаж удастся спасти.