Океанолог Мухаметов назвал единственный вариант спасения пропавшего в Атлантическом океане батискафа

Существует только один шанс, что экипаж пропавшего на глубине более 3,5 километров в Атлантическом океане туристического батискафа будет спасен, заявил океанолог Сергей Мухаметов.
Исчезновение подводного аппарата, который должен был доставить туристов к месту гибели «Титаника», OceanGate Expeditions подтвердила 19 июня. В батискафе находятся пять человек, а связь с ними пропала в ночь на понедельник. Стоит отметить, что в лодке есть запас воздуха только на четверо суток. Преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Мухаметов навал единственный вариант, при котором экипаж удастся спасти.
«Оперативно прийти в этот район и погрузиться на другом батискафе — это нереально. Если они сами не всплывут, спасти их уже будет невозможно», — передает его слова РИА Новости.
Главной проблемой в сложившейся ситуации является глубина, на которую погрузился батискаф. Провести удачную спасательную операцию в таких условиях еще никому не удавалось, подчеркнул эксперт.