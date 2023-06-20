Политолог Михайлов заявил о необходимости закрыть полигон НАТО на Украине из-за провала наступления ВСУ

Вооруженные силы Украины пытаются безуспешно прорвать оборону российской армии, но их даже не спасает западная техника. По этой причине странам НАТО пора закрывать свой испытательный полигон, который они создали на Украине. Таким мнением в беседе с телеканалом «360» поделился политолог Евгений Михайлов.
По его словам, весь мир увидел, что на деле немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Breadley не такие эффективные, как их преподносят в Берлине и Вашингтоне. Эксперт отметил, в связи с этим у предприятий-производителей на них могут упасть акции.
Михайлов подчеркнул, что такая ситуация обстоит с хваленым зенитным ракетным комплексом Patriot. Он добавил, что вся эта техника оказалась неспособна защитить Украину.
«Испытательный полигон, видимо, пора закрывать. Потому что этот полигон — боевые действия на Украине — стал позором натовской техники. Мы уничтожаем ее без каких-либо сложностей», — заявил политолог.
Он убежден, что контрнаступление ВСУ продемонстрировало все слабости натовского вооружения. По его мнению, все надежды Запада подавить Россию потерпели крах.