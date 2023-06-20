Политолог Михайлов заявил о необходимости закрыть полигон НАТО на Украине из-за провала наступления ВСУ

По его словам, весь мир увидел, что на деле немецкие танки Leopard и американские боевые машины пехоты Breadley не такие эффективные, как их преподносят в Берлине и Вашингтоне. Эксперт отметил, в связи с этим у предприятий-производителей на них могут упасть акции.