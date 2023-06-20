Омбудсмен Волынец раскрыла нюансы использования маткапитала в качестве вклада

В пятницу, 16 июня, президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет на весь период времени, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Кроме того, гарант Конституции распорядился сохранять выплаты по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя. Подробности — в нашей статье.