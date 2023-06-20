Омбудсмен Волынец раскрыла нюансы использования маткапитала в качестве вклада

Предложение разрешить использование материнского капитала в качестве банковского вклада, которое накануне было направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, разрабатывалось еще с прошлого года, заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.
В беседе с «Политикой Сегодня» детский омбудсмен рассказала, что соответствующее обращение уже рассмотрели в Госдуме и Министерстве труда и социальной защиты РФ.
«Инициатива родилась по обращениям родителей, которые в течение многих лет не использовали маткапитал. И он же, несмотря на то, что индексируется, мог бы работать. Это было бы хорошее подспорье для семей с детьми», — заявила Волынец.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении «ПС», письма с просьбами рассмотреть возможность использования средств материнского капитала для получения процентов по вкладу были направлены в один из профильных комитетов Госдумы и в Минтруда и социальной защиты еще в ноябре 2022 года.
Во вторник, 20 июня, стало известно, что соответствующее обращение направлено вице-премьеру Голиковой от первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. В этой связи Волынец подчеркнула, что депутат в очередной раз поддержала подобного рода инициативу и сейчас работает над ее реализацией.
Как сообщила газета «Известия», Лантратова со ссылкой на данные Социального фонда России (СФР) указала, что 20,7% маткапитала на сегодняшний день не используется — семьи попросту не могут распорядиться суммой целевым образом. На ежегодную индексацию государству приходится тратить из бюджета дополнительные средства, и, по итогам 2022 года, эта статья расходов составила порядка 96,2 млрд рублей.
«В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных СФР и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам», — говорится в документе.
Однако на этом фоне возник ряд споров. Как обратила внимание член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, одной из главных задач при появлении программы единовременных выплат при рождении ребенка в 2007 году стало противодействие возможному мошенничеству.
В беседе с изданием Lenta.ru депутат высказалась против инициативы и усомнилась в том, что предложение «пройдет». По мнению народной избранницы, маткапитал должен служить для улучшения будущей жизни ребенка, в том числе повышения качества жилищных или бытовых условий, получения образования.
В свою очередь Волынец, как один из авторов идеи, допустила, что при использовании капитала для оплаты жилья или образования в будущем, напротив, — накопленные проценты на банковском вкладе в денежном выражении будут больше, нежели в результате индексации.
Согласно полученным редакцией «ПС» документам, не исключено, что нововведение, направленное на помощь семьям с детьми, будет принято.
В пятницу, 16 июня, президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 лет на весь период времени, независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Кроме того, гарант Конституции распорядился сохранять выплаты по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя. Подробности — в нашей статье.