Троянову не расстроило удаление «Ольга» из онлайн-кинотеатра Premier

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова прокомментировала пропажу проекта с ее участием из онлайн-кинотеатров в России.
Яна Троянова спокойно отреагировала на новость об исчезновении сериала «Ольга» со стриминговых сервисов, в том числе онлайн-кинотеатра Premier. Актриса призналась, что сейчас это ее совершенно не интересует, пишет StarHit.
«Честно говоря, не думала об этом. Было много других вещей, о которых действительно нужно думать, следить за тем что происходит… Это последнее, о чем бы я вообще подумала в этой жизни», — подчеркнула звезда «Ольги».
Ранее Троянова дала интервью блогеру Юрию Дудю✱ (признан иностранным агентов в России), в котором осудила проведение СВО на Украине. Сейчас актриса проживает во Франции.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами