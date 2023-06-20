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Аналитик Стоякин предупредил о последствиях хакерских атак на европейские банки

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Аналитик Стоякин предупредил о последствиях хакерских атак на европейские банки

Накануне русскоязычная хакерская группировка Killnet заявила об успешном заражении вредоносным вирусом сетевой инфраструктуры Европейского инвестиционного банка — важного кредитного учреждения ЕС. Как считает политический аналитик Василий Стоякин, проводя подобные атаки, хакеры забывают о возможных последствиях и ответных мерах.

«Европейский Инвестиционный Банк стал нашей первой жертвой. Была парализована межсетевая структура в результате заражения вредоносным ПО», — отметил представитель хакеров.

По его словам, в атаке принимали участие не только Killnet, но также и хакеры из группировки Anonymous Sudan.

«Весь банк и его функционал не будет работать как минимум десять суток. Началась масштабная кампания атак на финансовую структуру Запада. И мы начали с этого банка», — заверил тогда представитель Killnet.

В середине июня альянс хакерских группировок Killnet, REvil и Anonymous Sudan объявил о начале масштабной кибератаки на SWIFT и другие банковские системы Европы. Свои действия хакеры называют «санкциями» в отношении западных стран. Как сообщила пресс-служба ЕИБ в соцсетях, структуры банка действительно подверглись хакерской атаке.

«Сейчас мы сталкиваемся с кибератакой, которая влияет на доступность eib.org и eif.org. Мы реагируем на инцидент», — заявили в ЕИБ.

По словам пользователей Сети, вышеуказанные сайты сейчас действительно недоступны. При попытках зайти на ресурсы появляется надпись «не удается получить доступ».

Аналитик Стоякин предупредил о последствиях хакерских атак на европейские банки

Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, недалек тот день, когда всем нам придется вернуться к древним расчетным единицам.

По мнению аналитика, по мере нарастания конфликта на Украине ситуация прямо идет к полному разрушению экономических отношений на международной арене.

«Чем это закончится, сегодня не скажет никто. Может быть, в скором будущем всем нам придется перейти обратно на расчеты в ракушках-каури. [...] То есть теоретически Запад может нанести еще более глобальный удар по нашей системе электронных расчетов, нежели отдельные хакерские вылазки», — считает эксперт.
Аналитик Стоякин предупредил о последствиях хакерских атак на европейские банки

По его словам, у ЕС и США в этой сфере возможностей больше, потому что у них в руках — «ключи» от большинства электронных расчетных систем.

«Понятно, что, в случае отключения нам расчетных систем, мы так или иначе выпутаемся — в России загодя создана своя система расчетов, в отличие от многого другого. Но тут стоит задаться простым вопросом — насколько в наших интересах то, чтобы мировая система электронных расчетов развалилась прямо сейчас?» — задался вопросом Стоякин.

Европейский инвестиционный банк был основан в 1958 году. В совет управляющих входят министры финансов стран ЕС — именно они определяют общую кредитную политику.

Учреждение создано для финансирования развития отсталых регионов ЕС через долгосрочные кредиты. Уставный капитал составляет 248,8 миллиарда евро. Банк финансируется через взносы стран-участниц ЕС.

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#хакерская атака #killnet #Платежные системы