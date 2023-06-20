Аналитик Стоякин предупредил о последствиях хакерских атак на европейские банки

Накануне русскоязычная хакерская группировка Killnet заявила об успешном заражении вредоносным вирусом сетевой инфраструктуры Европейского инвестиционного банка — важного кредитного учреждения ЕС. Как считает политический аналитик Василий Стоякин, проводя подобные атаки, хакеры забывают о возможных последствиях и ответных мерах.
«Европейский Инвестиционный Банк стал нашей первой жертвой. Была парализована межсетевая структура в результате заражения вредоносным ПО», — отметил представитель хакеров.
По его словам, в атаке принимали участие не только Killnet, но также и хакеры из группировки Anonymous Sudan.
«Весь банк и его функционал не будет работать как минимум десять суток. Началась масштабная кампания атак на финансовую структуру Запада. И мы начали с этого банка», — заверил тогда представитель Killnet.
В середине июня альянс хакерских группировок Killnet, REvil и Anonymous Sudan объявил о начале масштабной кибератаки на SWIFT и другие банковские системы Европы. Свои действия хакеры называют «санкциями» в отношении западных стран. Как сообщила пресс-служба ЕИБ в соцсетях, структуры банка действительно подверглись хакерской атаке.
«Сейчас мы сталкиваемся с кибератакой, которая влияет на доступность eib.org и eif.org. Мы реагируем на инцидент», — заявили в ЕИБ.
По словам пользователей Сети, вышеуказанные сайты сейчас действительно недоступны. При попытках зайти на ресурсы появляется надпись «не удается получить доступ».
Как сообщил «Политике Сегодня» политолог, обозреватель издания «Украина.ру» Василий Стоякин, недалек тот день, когда всем нам придется вернуться к древним расчетным единицам.
По мнению аналитика, по мере нарастания конфликта на Украине ситуация прямо идет к полному разрушению экономических отношений на международной арене.
«Чем это закончится, сегодня не скажет никто. Может быть, в скором будущем всем нам придется перейти обратно на расчеты в ракушках-каури. [...] То есть теоретически Запад может нанести еще более глобальный удар по нашей системе электронных расчетов, нежели отдельные хакерские вылазки», — считает эксперт.
По его словам, у ЕС и США в этой сфере возможностей больше, потому что у них в руках — «ключи» от большинства электронных расчетных систем.
«Понятно, что, в случае отключения нам расчетных систем, мы так или иначе выпутаемся — в России загодя создана своя система расчетов, в отличие от многого другого. Но тут стоит задаться простым вопросом — насколько в наших интересах то, чтобы мировая система электронных расчетов развалилась прямо сейчас?» — задался вопросом Стоякин.
Европейский инвестиционный банк был основан в 1958 году. В совет управляющих входят министры финансов стран ЕС — именно они определяют общую кредитную политику.
Учреждение создано для финансирования развития отсталых регионов ЕС через долгосрочные кредиты. Уставный капитал составляет 248,8 миллиарда евро. Банк финансируется через взносы стран-участниц ЕС.