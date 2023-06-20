Автоэксперт Архиреев рассказал о способах защиты машины от тополиного пуха

Он отметил, что других дополнительных усилий предпринимать не нужно. Многим петербуржцам приходится самостоятельно разбираться с сезонной проблемой. Всему виной безответственность коммунальщиков, которые не занимаются уборкой города. Ситуация также усугубляется жарой и сухой погодой. В некоторых случаях возгорание тополиного пуха приводит к пожарам, в том числе машин.