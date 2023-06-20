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Автоэксперт Архиреев рассказал о способах защиты машины от тополиного пуха

Общество
Автоэксперт Архиреев рассказал о способах защиты машины от тополиного пуха

Тополиный пух оказывает негативное влияние не только на аллергиков, но и на автолюбителей. Главный редактор «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев поделился советами, которые помогут водителям защитить машины от сезонной проблемы.

По словам автоэксперта, для начала следует позаботиться о салонном фильтре. Попавший в него пух перекрывает поток воздуха. По этой причине владельцам автомобилей необходимо установить на решетку радиатора защитную сетку. Она позволит защитить машину изнутри.

«Необходимо также обслуживание автомобиля. Я думаю, что любой автомобилист сразу поймет, что салонный фильтр забит, поскольку поток воздуха будет гораздо слабее», – подчеркнул Архиреев в беседе с изданием «Слово и Дело».

Он отметил, что других дополнительных усилий предпринимать не нужно. Многим петербуржцам приходится самостоятельно разбираться с сезонной проблемой. Всему виной безответственность коммунальщиков, которые не занимаются уборкой города. Ситуация также усугубляется жарой и сухой погодой. В некоторых случаях возгорание тополиного пуха приводит к пожарам, в том числе машин.

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