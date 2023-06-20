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Дипломат Вершинин: Россия считает, что 18 июля станет датой окончания зерновой сделки

Политика
Дипломат Вершинин: Россия считает, что 18 июля станет датой окончания зерновой сделки

Россия сделала вывод, что датой окончания зерновой сделки может оказаться 18 июля. С соответствующим заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, российское руководство допускает новые контакты с ООН в отношении продуктового соглашения. Одновременно с этим официальная Москва оставляет на усмотрение международной организации меморандум по продовольствию в случае, если договоренности не будут продлены.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пришел к выводу, что у зерновой сделки на данный момент «нет шансов». В интервью изданию «Известия» он признался, что обязательства перед РФ все еще остаются невыполненными.

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