«Искупили свою вину»: Пригожин высказался о роли экс-заключенных в проводимой спецоперации на Украине

Некоторые Telegram-каналы утверждают, что в зоне СВО погиб Станислав Лобянов, который был обвинен в причастности к массовому убийству. При этом в Краснодарский край, по данным СМИ, вернулся другой фигурант этого дела Станислав Рябцев. Оба, как сообщается, служили в ЧВК «Вагнер».