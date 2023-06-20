«Искупили свою вину»: Пригожин высказался о роли экс-заключенных в проводимой спецоперации на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался о роли заключенных в спецоперации на Украине. Он отметил, что «музыканты» искупили свою вину.
Некоторые Telegram-каналы утверждают, что в зоне СВО погиб Станислав Лобянов, который был обвинен в причастности к массовому убийству. При этом в Краснодарский край, по данным СМИ, вернулся другой фигурант этого дела Станислав Рябцев. Оба, как сообщается, служили в ЧВК «Вагнер».
Редакция ГТРК «Кубань» попросила Пригожина прокомментировать эту информацию. Он подтвердил, что зимой прошлого года и в этом году многие заключенные воевали в обмен на помилование.
«Кто-то погиб, кто-то остался жив. Те, кто остались живы, вернулись домой. Чтобы они ни совершили, какие бы злодеяния ни совершили, погибнув, они искупили свою вину. И поэтому не надо плясать на костях. Это мое мнение. Впредь на вопросы, погиб или нет, служил или нет, пресс-служба ответов давать не будет. И помните главное: если бы не погибли они, погибли бы ваши дети. Представьте ваших детей, лежащих в гробу, и примите решение, нравится ли то, что они воевали и погибли?» — заявил Пригожин в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.
Ранее основатель «оркестра» сообщил, что 32 тысячи бойцов ЧВК «Вагнер», которые отбывали наказание в тюрьмах, отправились домой после окончания срока действия контракта. Пригожин подчеркнул, что вернувшиеся «музыканты» совершают повторные преступления в 80 раз меньше, чем те, кто не заключал договор с ЧВК «Вагнер».