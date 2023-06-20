Мотоциклист погиб при столкновении с машиной такси в Кировской области

Дорожно-транспортное происшествие с трагическими последствиями случилось в городе Котельниче Кировской области. Жертвой аварии стал 34-летний мотоциклист. Об этом сообщает телеканал «360».
Судя по опубликованным кадрам, таксист за рулем Lada Granta не пропустил водителя байка, когда поворачивал налево. При столкновении мужчина, управлявший двухколесным транспортом, получил смертельные травмы.
Также пострадала 47-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.