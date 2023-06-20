МО РФ: за сутки российская армия отразила десять атак ВСУ на Донецком направлении

По информации военного ведомства, противник пытался прорваться в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка. Под удар российских военнослужащих попали три вражеские бронемашины, гаубица «Мста-Б» и американский артиллерийский комплекс М777. Кроме того, ВСУ на этих участках потеряли до 220 человек из личного состава.