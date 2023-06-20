МО РФ: за сутки российская армия отразила десять атак ВСУ на Донецком направлении

Подразделения ВС РФ за минувшие сутки успешно отразили десять атак украинской армии на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации военного ведомства, противник пытался прорваться в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка. Под удар российских военнослужащих попали три вражеские бронемашины, гаубица «Мста-Б» и американский артиллерийский комплекс М777. Кроме того, ВСУ на этих участках потеряли до 220 человек из личного состава.
Ранее стало известно, что ВС РФ пресекли деятельность четырех украинских ДРГ на территории ЛНР, а также Харьковской и Запорожской областях.