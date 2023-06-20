Аналитик Литовкин объяснил, когда закончится контрнаступление ВСУ

Большие потери украинской армии в личном составе и тяжелом вооружении,а также острый дефицит артиллерийских боеприпасов могут привести к завершению контрнаступления ВСУ на позиции ВС РФ. Об этом заявил военный аналитик Виктор Литовкин в интервью Lenta.ru.
«Я думаю, когда у Украины будет исчерпана бронетехника, когда начнется дефицит снарядов, большие потери личного состава, контрнаступление прекратится», — предположил Литовкин.
Он отметил, что в таком случае киевский режим активизирует диверсионно-террористические атаки приграничных областей Российской Федерации.
Ранее «Царьград» перечислил основные причины значительного роста потерь украинской армии в живой силе и боевой технике за минувшую неделю.