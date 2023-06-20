Глава МИД ЮАР назвала открытыми переговоры лидеров стран Африки с Путиным и Зеленским

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским были открытыми. Об этом заявила министр иностранных дел ЮАР Надели Пандор.
Дипломат высказалась о поездках лидеров стран Африки в Россию и на Украину. По ее словам, стороны провели открытые переговоры.
«Оба лидера были честными с нашей делегацией. Но мы были … в равной степени открытыми и честными», – сказала дипломат.
Пандор добавила, что пока рано говорить об успехе миссии. По ее словам, необходимо достичь переговоров между сторонами конфликта.
Телеканал «360» ранее информировал, что представитель Кремля Дмитрий Песков высказался об идеях африканских стран по урегулированию украинского конфликта. По его словам, некоторые инициативы можно реализовать.